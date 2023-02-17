EYT SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023: Meclis açılıyor! EYT yasası ne zaman çıkacak, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'e gelmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Alt komisyonlardan geçerek Genel Kurul'a gitmesi beklenen EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyordu. Ancak yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi ardından TBMM çalışmalarına ara verildi. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları da prim gün sayısı ile değerlendiriliyor. Peki, EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…