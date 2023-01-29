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Haberler Yaşam EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 12:17

EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının ortadan kaldırılması ile çözüldü. EYT son dakika haberleri yasalaşma sürecinde de gündemde. Geçtiğimiz gün Meclis'te imzaya açılan düzenleme için bekleyiş sürüyor. Taslak metinde son rötuşların yapılması ardından kanun teklifi hafta başında Meclis Bakanlığı'na sunulacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşır gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan askerlik, doğum borçlanması, staj, kıdem tazminatı ve diğer konu başlıkları gündemdeki yerini koruyor. İşte, EYT son durum 2023 bugün gelişmeleri…

EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

EYT şartları, kapsamı ve başvuru işlemleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen detaylı çalışma sonunda Meclis'te yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi imzaları tamamlandı şimdi Meclis Başkanlığı'na gidiyor. Emeklilik hesaplama ve maaş tabloları ortaya çıktı. EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak soruları milyonların gündeminde. İşte, son dakika EYT haberleri

EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

EYT SON DURUM | PAZARTESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atılıyor! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzeneleme yasalaşma yolunda.

Detaylar, haftanın ilk gününde belli olacak.

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EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

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