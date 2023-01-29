EYT HABERLERİ SON DAKİKA BUGÜN: Meclis Başkanlığı’na sunuluyor! EYT ne zaman çıkacak, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının ortadan kaldırılması ile çözüldü. EYT son dakika haberleri yasalaşma sürecinde de gündemde. Geçtiğimiz gün Meclis'te imzaya açılan düzenleme için bekleyiş sürüyor. Taslak metinde son rötuşların yapılması ardından kanun teklifi hafta başında Meclis Bakanlığı'na sunulacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşır gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan askerlik, doğum borçlanması, staj, kıdem tazminatı ve diğer konu başlıkları gündemdeki yerini koruyor. İşte, EYT son durum 2023 bugün gelişmeleri…