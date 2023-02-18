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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:50

EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başlamıştı. Kanun teklifi TBMM gündemine gelerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT son dakika haberleri yürürlük tarihi için takip edilirken Genel Kurul'a gelmesi beklenen kanun teklifi, ülkemizde can kaybına neden olan deprem felaketi sebebiyle Meclis sürecini tamamlayamadı. Hak sahipleri EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi sorularına yanıt aramaya başladı. Son olarak SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olmuş ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın felaketi ardından ara verilen Meclis çalışmalarının ne zaman devam edeceği belli oldu. Konuya dair ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve başvuruları yakın mercek altına alındı. Peki, EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi? İşte, son durum gelişmeleri…

EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS AÇILIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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