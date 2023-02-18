EYT SON DAKİKA 18 ŞUBAT: Meclis açılıyor! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başlamıştı. Kanun teklifi TBMM gündemine gelerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT son dakika haberleri yürürlük tarihi için takip edilirken Genel Kurul'a gelmesi beklenen kanun teklifi, ülkemizde can kaybına neden olan deprem felaketi sebebiyle Meclis sürecini tamamlayamadı. Hak sahipleri EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi sorularına yanıt aramaya başladı. Son olarak SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olmuş ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…