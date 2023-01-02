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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:49

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuştu. Bakan Bilgin liderliğinde gerçekleştirilen detaylı çalışma Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu ve yaş sınırı kaldırıldı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin yaş şartı uygulanmayacak. EYT son dakika haberleri bu kez Meclis ve Resmi Gazete adımları gündemde. EYT ne zaman yasalaşır ve Meclis'e gelir, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan prim gün sayısı da emeklilik şartları, başvuru ve hesaplama işlemleri ile araştırılıyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2023…

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Prim gün sayısı, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile değerlendirilen düzenleme yasalaşmayı bekliyor. EYT ne zaman Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek, hangi tarihte yasalaşır soruları yanıt arıyor. İşte, EYT şartları ve başvurusu hakkında merak edilenler…

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyor.

Buna göre bu hafta EYT yasası ve sözleşmeliye kadronun Meclis gündeminde olması bekleniyor.

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