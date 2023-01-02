Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:49

EYT SON DURUM 2 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, başvurusu başladı mı, emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuştu. Bakan Bilgin liderliğinde gerçekleştirilen detaylı çalışma Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu ve yaş sınırı kaldırıldı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin yaş şartı uygulanmayacak. EYT son dakika haberleri bu kez Meclis ve Resmi Gazete adımları gündemde. EYT ne zaman yasalaşır ve Meclis'e gelir, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan prim gün sayısı da emeklilik şartları, başvuru ve hesaplama işlemleri ile araştırılıyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2023…