EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.