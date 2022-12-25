EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasında son adım atılıyor. Daha önce taslak ve takvimin belirlendiği yasa düzenlemesi için EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Yaş şartı ve prim sayısı üzerinde duran ilgililer araştırmalarını sürdürüyor. Paylaşılan son açıklamaya göre Bakan Bilgin pazartesi günü çalışmanın son halini Başkan Erdoğan'a sunacak. Öte yandan Bakan Nebati de çalışmalara destek oluyor. Peki, EYT şartları neler, yaş sınırı olacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…