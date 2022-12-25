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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 09:26

EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasında son adım atılıyor. Daha önce taslak ve takvimin belirlendiği yasa düzenlemesi için EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Yaş şartı ve prim sayısı üzerinde duran ilgililer araştırmalarını sürdürüyor. Paylaşılan son açıklamaya göre Bakan Bilgin pazartesi günü çalışmanın son halini Başkan Erdoğan'a sunacak. Öte yandan Bakan Nebati de çalışmalara destek oluyor. Peki, EYT şartları neler, yaş sınırı olacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT son durum gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra kıdem tazminatı konusunda destek olması açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmalara başladı. EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsıyor gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Bilgin'in açıklaması yasayla ilgili son adımın geleceğini doğruladı. Peki, prim sayısı ve yaş düzenlemesi nasıl olacak? İşte, EYT son dakika haberleri…

EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: PAZARTESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK!

EYT düzenlemesinde taslağın hazırlandığını aktaran Bakan Bilgin bu konuda yapılan son çalışmayı ise 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını açıkladı.

Aynı gün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte o açıklama:

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EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

"Aralık sonu bu çalışma biter, Meclis'e gideriz diye düşünüyoruz. Bitmezse Ocak ayının ilk haftası Meclis'e götürürüz. 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanımıza elimizdeki tabloyu vereceğiz. 1 hafta önce, 1 hafta sonra olmasının ne farkı var?

Kısmi emeklilik koşulları aynen devam edecek. EYT'li bir çalışanınız varsa ve kıdem tazminatını verirseniz o çalışan için 5 puanlık sosyal güvenlik desteği verilecek. Kıdem tazminatı işçinin hesabına yatırılacak, işverene değil. Maliyemiz kıdem tazminatı ödemekte zorlanan işverene kredi verecek."

EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ!

EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.

Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.

Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

EYT SON DURUM 25 ARALIK 2022: Bakan Bilgin tarih verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

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