EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT son dakika haberleri gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay liderliğindeki görüşmenin ardından yaş şartı konusu gündeme geldi. Sene başından bu yana çeşitli formüller ve şartlar ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için çalışmalar sene sonu yaklaştıkça yoğunluk kazandı. EYT yaş sınırı hakkında kritik açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile gündemde yer alan yasanın Meclis'e geleceği tarih de netleşmeye başladı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, 2022 EYT son dakika açıklaması ve gelişmeleri…