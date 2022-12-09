EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.