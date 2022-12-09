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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:47

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT son dakika haberleri gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay liderliğindeki görüşmenin ardından yaş şartı konusu gündeme geldi. Sene başından bu yana çeşitli formüller ve şartlar ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için çalışmalar sene sonu yaklaştıkça yoğunluk kazandı. EYT yaş sınırı hakkında kritik açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile gündemde yer alan yasanın Meclis'e geleceği tarih de netleşmeye başladı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, 2022 EYT son dakika açıklaması ve gelişmeleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsayacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Bilgin liderliğinde gerçekleşen çalışmaların ardından taslak hazırlandı. Son kararın Başkan Erdoğan'da olacağı biliniyor. EYT yaş sınırı açıklaması bekleniyor. Yeni yılla birlikte çözüme kavuşacak konular arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayacak. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

EYT son durum Bakan Bilgin'in açıklamaları ile şekillendi:

"Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın."

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yaş sınırı için kritik açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak?

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

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