Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:32

EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT yaş sınırı sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri ile şekillenen düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konuyla ilgili EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Son olarak taslak ve takvimi belli olan emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartı ile yeniden mi değerlendirilecek merak konusu. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları yeni yıla kadar gündemdeki yerini koruyacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2022…

EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri her gün arama geçmişlerindeki yerini almaya devam ediyor. Çeşitli görüşmelerin ışığında en kapsayıcı düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası yaş sınırı ile konuşulmaya başladı. EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları belirleyici noktada. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

EYT son durum Bakan Bilgin'in açıklamaları ile şekillendi:

"Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA BUGÜN 2022 HABERLERİ: Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Yeni yıl için 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başlamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

SON DAKİKA