EYT yaş sınırı sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri ile şekillenen düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konuyla ilgili EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Son olarak taslak ve takvimi belli olan emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartı ile yeniden mi değerlendirilecek merak konusu. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları yeni yıla kadar gündemdeki yerini koruyacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2022…