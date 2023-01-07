Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:49

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yeni yılın ilk müjdeleri arasında yerini aldı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla 2.5 milyon vatandaş emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Meclis ve Resmi Gazete süreçleri için EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve başvurusu yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan müjdede detayları Bakan Bilgin aktarıyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, şartları neler? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2023…