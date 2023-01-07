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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:49

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yeni yılın ilk müjdeleri arasında yerini aldı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla 2.5 milyon vatandaş emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Meclis ve Resmi Gazete süreçleri için EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve başvurusu yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan müjdede detayları Bakan Bilgin aktarıyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, şartları neler? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

EYT şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yaş şartının ortadan kalkmasıyla birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bir an önce emekli maaşına kavuşmak isteyen vatadandaşlar emeklilik başvuru işlemlerini araştırıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'te görüşülmesi ardından Resmi Gazetede yer alacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve hesaplama yasa öncesi gündemde. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2023 | Yasa tarihi için geri sayım! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik şartları neler?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.

Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek

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