EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaş şartının aranmayacağı belirtilen EYT düzenlemesi taslak metninin TBMM'den geçerek yasalaşması bekleniyor. Yasalaşma süreci tamamlandığında emeklilik başvuruları başlayacak. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası çalışmanın Meclis'e geleceğini duyurdu. Bu noktada milyonlarca kişi, ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama, SSK ve BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı araştırmaları da hız kazanmış durumda. İşte, 2023 EYT son dakika bugün haberleri...