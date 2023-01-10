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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:19

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaş şartının aranmayacağı belirtilen EYT düzenlemesi taslak metninin TBMM'den geçerek yasalaşması bekleniyor. Yasalaşma süreci tamamlandığında emeklilik başvuruları başlayacak. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası çalışmanın Meclis'e geleceğini duyurdu. Bu noktada milyonlarca kişi, ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama, SSK ve BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı araştırmaları da hız kazanmış durumda. İşte, 2023 EYT son dakika bugün haberleri...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT şartları, emekli maaşı hesaplama, kapsamı ve yasa tarihi araştırmaları hız kazandı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu için Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kanun teklifinin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, taslak metnin yakında Meclis'e geleceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaşın gözü Meclis takvimine çevrildi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ!

Emekli ve memur zammı enflasyon rakamları ve refah payı ile beraber yüzde 30'a yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emekli ve memur maaşlarına ilişkin bu kanun teklifi yasalaşacak.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAŞKAN ERDOĞAN: EYT DÜZENLEMESİ YAKINDA MECLİS'E GELİYOR

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."

5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT YAŞ SINIRI KALKTI!

EYT düzenlemesinde 'Yaş şartı olacak mı' sorusu yanıt buldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''

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