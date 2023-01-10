EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasa tarihi için nefesler tutuldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ!

Emekli ve memur zammı enflasyon rakamları ve refah payı ile beraber yüzde 30'a yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emekli ve memur maaşlarına ilişkin bu kanun teklifi yasalaşacak.