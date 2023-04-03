EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT son dakika haberleri bu kez maaş gündemi ile yayında. Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Başvuruların alındığı ve onaylandığı süreçte aylığı bağlananlar EYT ilk maaş ne zaman, Eylül'de mi sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Emekli zammı sonrası ilk emekli maaşı hesaplama işlemleri de başladı. Peki, 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı? İşte, EYT ilk maaş tarihi hakkında merak edilenler…