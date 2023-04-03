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Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül'de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:50

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül'de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT son dakika haberleri bu kez maaş gündemi ile yayında. Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Başvuruların alındığı ve onaylandığı süreçte aylığı bağlananlar EYT ilk maaş ne zaman, Eylül'de mi sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Emekli zammı sonrası ilk emekli maaşı hesaplama işlemleri de başladı. Peki, 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı? İşte, EYT ilk maaş tarihi hakkında merak edilenler…

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Başvurusu onaylanan vatandaşlar maaş ödeme günleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekli zammı sonrası bayram ikramiyesinden de yararlanacaklar EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı sorularına yanıt aramaya başladı. Maaşların Eylül ayına sarkacağı yönündeki haberler de Bakan Bilgin'in açıklamaları ile açıklığa kavuştu. Peki, EYT ilk maaş ne zaman, Eylül'de mi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN FAZLA MESAİ!

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi adına emeklilerin başvuru işlemlerinin hızlı tamamlanması için SGK personeline ek mesai ödemesi de gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." açıklamasında bulundu.

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: İlk emekli maaşı Eylül’de mi? EYT maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı?

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

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