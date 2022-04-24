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Haberler Yaşam EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 15:50

EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT son dakika gelişmeleri ile her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ''Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok'' açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili yeni açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Peki EYT son durum nedir? 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT'nın çıkacağı tarih büyük önem taşıyor. Yaş durumundan dolayı emekli olamayanlar EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. EYT'liler konunun çözüme kavuşmasını bekliyorlar. Peki EYT son durum ne? 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. Bir kanalın canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını belirtti.

Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklamasında, 'Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.' dedi.

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EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?
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