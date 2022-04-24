EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT son dakika gelişmeleri ile her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ''Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok'' açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili yeni açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Peki EYT son durum nedir? 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?