EYT son durum 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. Bir kanalın canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını belirtti.

Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklamasında, 'Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.' dedi.