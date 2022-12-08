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Haberler Yaşam EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:31

EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yaş şartı ve kapsamı hakkında istişare gerçekleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara müjde haberi için az bir süre kaldı. Yasanın sene sonu TBMM'ye taşındıktan sonra yürürlüğe çıkacağı düşünülüyor. Bu bağlamda, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramakta. Kapsamında prim, staj ve yaş koşulu hakkında son çalışmalar yapılmakta. Peki, EYT kimleri kapsıyor, yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum 2022

EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT ne zaman çıkacak, şartları ve kapsamı sürekli aratılmakta. Yapılan son toplantılardan sonra emeklilikte yaşa takılanlar yasasının Meclis'e yılbaşında gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda, EYT yaş şartı için son bilgiler kulislerde dolaşıyor. Taslak çalışmayı onaylamak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde olacak. Peki, EYT yasalaştı mı, kimleri kapsıyor? İşte son durum

EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT HABERLERİ: TASLAK TAMAMLANDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

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EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız."

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