EYT son durum bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı ne, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yaş şartı ve kapsamı hakkında istişare gerçekleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara müjde haberi için az bir süre kaldı. Yasanın sene sonu TBMM'ye taşındıktan sonra yürürlüğe çıkacağı düşünülüyor. Bu bağlamda, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramakta. Kapsamında prim, staj ve yaş koşulu hakkında son çalışmalar yapılmakta. Peki, EYT kimleri kapsıyor, yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum 2022