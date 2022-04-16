EYT yasası son dakika gelişmeleriyle bugün de gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılan için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gelen bilgiler ışığında bakanlık gündeminde kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri bulunurken öte yandan vatandaşlar gelişmeleri takip etmek üzere "EYT nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve meclise gelecek, kimleri kapsıyor?" sorularına gün içerisinde çokça kez yanıt arıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? EYT'de hangi formüller gündemde? İşte tüm bu sorulara ilişkin masadaki detaylar...