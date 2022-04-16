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Haberler Yaşam EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 00:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 01:02

EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle bugün de gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılan için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gelen bilgiler ışığında bakanlık gündeminde kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri bulunurken öte yandan vatandaşlar gelişmeleri takip etmek üzere "EYT nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve meclise gelecek, kimleri kapsıyor?" sorularına gün içerisinde çokça kez yanıt arıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? EYT'de hangi formüller gündemde? İşte tüm bu sorulara ilişkin masadaki detaylar...

EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle yakından takip edilirken bilindiği üzere hükümetten 2022'de çözüm sinyali gelmişti. "2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları son dönemde gündem maddelerinin başındaki yerini alıyor. Emeklilikte prim ödemelerini tamamlayan ancak yaşını beklemesi gereken binlerce kişi gözünü konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte yaşa takılan için 6 adımlı yol haritası izlenecek. Peki, 2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte detaylar...

EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

EYT`YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM!

2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak

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EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

İşte EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, `Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK`lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada` gibi bir çok soru yanıt buldu. İşte detaylar...

1) Çalışma kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

2) Sadece SSK`lılar mı yararlanacak?

Sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

3) Kısmi emeklilik yani az primle emeklilik kolaylaştırılır mı?

Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60`ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek. 3600 günü olan kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olabilmesi bir seçenek...

EYT SON DURUM VE GELİŞMELER! Emeklilikte yaşa takılan için hazırlanan EYT yasasında 6 adımlı yol haritası izlenecek!

4) Hangi formüller gündemde?

9 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor.Gündeme gelen son formüle göre ise erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

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