İşte EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, `Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK`lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada` gibi bir çok soru yanıt buldu. İşte detaylar...

1) Çalışma kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.