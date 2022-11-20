EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan en kapsayıcı çalışmalardan biri olan emeklilikte yaşa takılanlar yasası sene sonu meclise gelmeye hazırlanıyor. Adayların prime takılmayacaklarını aktaran Bakan Bilgin açıklamaları ile detayları paylaşmaya devam ediyor. EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. EYT soruları teker teker yanıtlanırken staj, kıdem tazminatı, borçlanma, yaş gibi konu başlıkları çözüldü. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…