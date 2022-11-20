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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 12:12

EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan en kapsayıcı çalışmalardan biri olan emeklilikte yaşa takılanlar yasası sene sonu meclise gelmeye hazırlanıyor. Adayların prime takılmayacaklarını aktaran Bakan Bilgin açıklamaları ile detayları paylaşmaya devam ediyor. EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. EYT soruları teker teker yanıtlanırken staj, kıdem tazminatı, borçlanma, yaş gibi konu başlıkları çözüldü. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT yasası meclise gelmeye hazırlanıyor! Başkan Erdoğan'ın sene sonunda adım adım açıklanacağını söylediği konu başlıkları arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi öne çıkan konu başlıkları ile gündemde. Prim ve yaş konusunu çözdüklerini aktaran Bakan Bilgin, yasadan yararlanacak 1,5 milyon kişi olduğunu aktardı. EYT şartları nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları gündemdeki yerini koruyor. EYT son durum Başkan Erdoğan tarafından da zaman zaman aktarılıyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün…

EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

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EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT SON DURUM 20 KASIM 2022: Staj, prim, kıdem tazminatı, borçlanma… EYT nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

BAKAN NEBATİ: KABİNEDE GÜNDEME GELİR

Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati EYT açıklaması şöyle oldu:

"Bu konuda hiç kimseye benim bir ifadem sözüm, bakışım, duruşum olmamıştır. Ama EYT konusu önemli bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Bizler de iş birliğini yürütüyoruz. Son kararı mutlak suretle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürüyen bu iş sonra kabinede gündeme gelir ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklayacaktır."

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