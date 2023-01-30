EYT STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Staj ve çıraklık süresinin sigorta başlangıcına dahil edilmesi durumu olabilir mi" sorusuna yanıt verdi.

"Şu anda yok gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Zengin " Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye'nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz.

Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım." diyerek sözlerini noktaladı.