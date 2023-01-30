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Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 11:05

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile beraber prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınacak. Eksik primi olan vatandaşlar ise staj ve çıraklık sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan kanun teklifinin yürürlük tarihi için geri sayım resmen başladı. EYT'nin yasalaşacağı tarih heyecanla beklenirken staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında mı merak ediliyor. Çıraklık ve staj sigortası bulunan vatandaşlar, ''Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, staj ve çıraklık sigortası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atılıyor! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugünn Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzeneleme yasalaşma yolunda.

Şartlara dair açıklama bekleniyor.

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EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

EYT STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Staj ve çıraklık süresinin sigorta başlangıcına dahil edilmesi durumu olabilir mi" sorusuna yanıt verdi.

"Şu anda yok gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Zengin " Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye'nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz.

Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım." diyerek sözlerini noktaladı.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

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