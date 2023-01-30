EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile beraber prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınacak. Eksik primi olan vatandaşlar ise staj ve çıraklık sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…