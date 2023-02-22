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Haberler Yaşam EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, son durum nedir? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı, dahil edilecek mi?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 02:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 02:51

EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, son durum nedir? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı, dahil edilecek mi?

EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alt komisyonlardan geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma sürecini tamamlıyordu. Ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına verildi. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan yasa teklifinin Mart başında Genel Kurul'a gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve kapsamı hakkında açıklama gelmişti. Staj mağdurları ise staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

Staj sigortası EYT kapsamına alınacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Görüşmeleri tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi için artık sona yaklaşıldı. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan çalışmanın yasalaşma sürecinin tamamlanması için Meclis açılış tarihi bekleniyor. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, kapsamı, kadın ve erkek prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi detaylar, geçtiğimiz ay netlik kazanmıştı. Staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT kapsamına alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor. Bu noktada prim gün sayısı eksik olan vatandaşlar ''EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT staj ve çıraklık sigortası son durum...

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin de belirtilen tarihle birlikte devam etmesi bekleniyor.

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EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum nedir?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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