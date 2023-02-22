EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alt komisyonlardan geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma sürecini tamamlıyordu. Ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına verildi. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan yasa teklifinin Mart başında Genel Kurul'a gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve kapsamı hakkında açıklama gelmişti. Staj mağdurları ise staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…