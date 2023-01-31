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Haberler Yaşam EYT'de çıraklık ve staj sigortası başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kapsamına alındı mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:51

EYT'de çıraklık ve staj sigortası başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kapsamına alındı mı?

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT yasası için artık son düzlüğe girildi. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı sağlayacak olan kanun teklifi, geçtiğimiz gün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasanın şartları ve kapsamı kamuoyu ile paylaşılırken staj mağdurlarının son durumu netlik kazandı. Bu noktada staj mağdurları, EYT kapsamına dahil edilip edilmediklerini merak ediyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj sigortası kabul edildi mi, staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj ve çıraklık sigortası kabul edildi mi, son durum ne?

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinin yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan kanun teklifi, 30 Ocak'ta Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin kapsamı ve şartlarının açıklanmasının ardından staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT kapsamında yer alıp almayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Prim gün sayısı eksik olan kişiler, ''Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi? Staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) staj ve çıraklık sigortasında son durum...

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj ve çıraklık sigortası kabul edildi mi, son durum ne?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU!

EYT'de son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunuldu. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda ilerliyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

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EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj ve çıraklık sigortası kabul edildi mi, son durum ne?

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj ve çıraklık sigortası kabul edildi mi, son durum ne?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj ve çıraklık sigortası kabul edildi mi, son durum ne?

Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

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