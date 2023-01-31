EYT staj ve çıraklık sigortası son durum araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT yasası için artık son düzlüğe girildi. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı sağlayacak olan kanun teklifi, geçtiğimiz gün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasanın şartları ve kapsamı kamuoyu ile paylaşılırken staj mağdurlarının son durumu netlik kazandı. Bu noktada staj mağdurları, EYT kapsamına dahil edilip edilmediklerini merak ediyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı? EYT staj sigortası kabul edildi mi, staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…