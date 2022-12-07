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Haberler Yaşam EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 10:06

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Sene sonunda Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile ilgili son toplantı gerçekleştirildi. Taslak çalışmalar tamamlanırken toplantı sonrası EYT yaş şartı değişiyor mu sorusu gündeme geldi. Toplantıda Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir araya gelirken taslağın sunulması ardından son kararın Başkan Erdoğan'da olacağı biliniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş ve prim gibi konularla ile gündeme gelirken toplantı sonrası adaylar araştırmalara başladı. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak, yaş şartı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte detaylar…

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı ardından EYT taslağı belirlenirken işveren tarafından gelen talep görüşmede belirleyici oldu. 2 milyona yakın kişinin bir anda emekli olmasının bütçe üzerindeki yükü artırması sebebiyle yaş şartı yeniden gündemde. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu, kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri…

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

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EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

ÇÖZÜM ROTASI ÇİZİLDİ!

Başkan Erdoğan'ın talimatları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaş şartını ortadan kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm belirlendi.

Buna göre EYT'liler prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

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