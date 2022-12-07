Haberler Yaşam EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 10:06

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Dikkat çeken toplantı!

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Sene sonunda Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile ilgili son toplantı gerçekleştirildi. Taslak çalışmalar tamamlanırken toplantı sonrası EYT yaş şartı değişiyor mu sorusu gündeme geldi. Toplantıda Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir araya gelirken taslağın sunulması ardından son kararın Başkan Erdoğan'da olacağı biliniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş ve prim gibi konularla ile gündeme gelirken toplantı sonrası adaylar araştırmalara başladı. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak, yaş şartı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte detaylar…