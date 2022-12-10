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Haberler Yaşam EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:49

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

EYT yaş sınırı son dakika haberleri yaş şartı ile gündemde yer alıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda taslak tamamlandı. Külliyede gerçekleşen son toplantının ardından EYT yaş sınırı olacak mı, kaç olacak, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. Son kararın Başkan Erdoğan'a ait olacağı bilinirken emeklilikte yaşa takılanlar yaş ve prim konularıyla araştırılıyor. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte, son açıklamalar…

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

EYT yaş şartı değişiyor mu, kaç olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar taslağı tamamlanırken yaş şartı konusu gündemde. Emekli olacak kişi sayısının bütçe üzerindeki yükü artırması sebebiyle yaş sınırı üzerinde yeni bir çalışma yapılacağı konuşuluyor. Bakan Bilgin düzenlemenin oldukça kapsayıcı olacağını aktardı. Peki, EYT yaş sınırı olacak mı, kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, EYT yaş tablosu son dakika haberleri…

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

EYT son durum Bakan Bilgin'in açıklamaları ile şekillendi:

"Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın."

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EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

ÇÖZÜM ROTASI ÇİZİLDİ!

Başkan Erdoğan'ın talimatları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaş şartını ortadan kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm belirlendi.

Buna göre EYT'liler prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

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