EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı değişti mi, kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak?

EYT yaş sınırı son dakika haberleri yaş şartı ile gündemde yer alıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda taslak tamamlandı. Külliyede gerçekleşen son toplantının ardından EYT yaş sınırı olacak mı, kaç olacak, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. Son kararın Başkan Erdoğan'a ait olacağı bilinirken emeklilikte yaşa takılanlar yaş ve prim konularıyla araştırılıyor. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte, son açıklamalar…