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Haberler Yaşam EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 18:24

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

EYT son dakika haberleri Kabine Toplantısı ile birlikte güncelliğini koruyor. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ilgili takvim belli oldu. Taslak çalışmalar tamamlanırken son toplantı ardından EYT yaş sınırı kaç olacak, var mı, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında gerçekleşen toplantının ardından gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar son durum ile takip ediliyor. Peki, EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? İşte, EYT yaş şartı olacak mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar…

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

EYT yaş sınırı kaç olacak, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. 12 Aralık bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından emeklilikte yaşa takılanlar son durum hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Düzenlemeyle ilgili son kararın Başkan Erdoğan'da olduğu bilinirken EYT yaş şartı yeniden gündemde. Bütçede oluşacak yük ve işverenin talepleri değerlendirilirken yasaya dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, EYT yaş sınırı kaç, belli oldu mu, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi olacak? İşte, detaylar…

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

EYT son durum Bakan Bilgin'in açıklamaları ile şekillendi:

"Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın."

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EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI, KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM ŞARTI NASIL?

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaş şartını ortadan kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm belirlendi.

Buna göre emeklilikte yaşa takılanlar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik Kabine!

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

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