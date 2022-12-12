EYT son dakika haberleri Kabine Toplantısı ile birlikte güncelliğini koruyor. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ilgili takvim belli oldu. Taslak çalışmalar tamamlanırken son toplantı ardından EYT yaş sınırı kaç olacak, var mı, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında gerçekleşen toplantının ardından gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar son durum ile takip ediliyor. Peki, EYT yaş sınırı kaç olacak, erkeklerde 50 kadınlarda 48 mi? İşte, EYT yaş şartı olacak mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar…