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Haberler Yaşam EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:06

EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT yaş şartı ve EYT yaş sınırı son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde taslak çalışmaları tamamlanan düzenleme için son toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Toplantı sonrası Bakan Bilgin'den EYT yaş sınırı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından EYT yaş sınırı olacak mı, kaç olacak soruları yanıt aramaya başladı. Yaş ve prim gibi detaylar ile araştırılan düzenleme ile ilgili son karar Başkan Erdoğan'a ait olacak. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu? EYT yaş sınırı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri…

EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT yaş şartı değişiyor mu, EYT yaş sınırı kaç olacak soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sene sonunda Meclis'e gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin taslak çalışmaları tamamlandı. Söz konusu yasa ile ilk etapta yaklaşık 2 milyon kişi emekli olacak. Bu durumun bütçe üzerindeki yükü artıracak olması nedeniyle Bakan Bilgin, EYT yaş sınırı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek en kapsamlı düzenlemeyi yapacaklarını kaydetti. Peki, EYT yaş sınırı olacak mı, kaç olacak, EYT yaş şartı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, EYT yaş şartı, sınırı son durum gelişmeleri.

EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT YAŞ ŞARTI SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş şartı konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı son durum açıklamaları şu şekilde:

EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.

Çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacağız.

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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI!

Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için artık sona yaklaşıldı. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

ÇÖZÜM ROTASI ÇİZİLDİ!

Başkan Erdoğan'ın talimatları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaş şartını ortadan kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm belirlendi.

Buna göre EYT'liler prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş şartı var mı, kaç olacak, EYT yaş sınırı kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

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