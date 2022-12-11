EYT yaş şartı ve EYT yaş sınırı son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde taslak çalışmaları tamamlanan düzenleme için son toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Toplantı sonrası Bakan Bilgin'den EYT yaş sınırı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından EYT yaş sınırı olacak mı, kaç olacak soruları yanıt aramaya başladı. Yaş ve prim gibi detaylar ile araştırılan düzenleme ile ilgili son karar Başkan Erdoğan'a ait olacak. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu? EYT yaş sınırı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri…