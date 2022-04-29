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Haberler Yaşam EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:08

EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son durum gelişmeleri ile emekli olmak için bekleyen vatandaşlar tarafından yakın mercek altına alınıyor. Bu düzenlemeyle birçok vatandaşın emeklilik sorunu çözülmüş olacak. Bu sebeple her gün gündemde "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından planlama aşamasında olduğu söylenen EYT için 6 adımda çözüme gidilmesi bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanların gözü şimdi konuyla ilgili son dakika gelişmelerinde. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum…

EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ederken öte yandan EYT yasası son dakika bugün haberleri ile gündemde yer alıyor. "EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli formüllerin gündemde olduğu bilinirken sorunun kısa süre içerisinde meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Peki, EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...

EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

6 ADIMDA ÇÖZÜME GİDİLİYOR!

Bu yıl çözülmesi beklenen EYT yasası için 6 adımlı çözüm masası şöyle:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

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EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT ÇÖZÜM FORMÜLLERİ

EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

EYT yasası 29 Nisan 2022 son durum ve gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

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