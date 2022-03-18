Haberler Yaşam EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 17:58

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

EYT yasası ile ilgili gelişmeler binlerce kişinin uzunca bir süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayımını sürdürüyor. Emeklilik adına primlerini ödeyen ancak emekli olabilmek için yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu noktada "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...