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Haberler Yaşam EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 17:58

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

EYT yasası ile ilgili gelişmeler binlerce kişinin uzunca bir süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayımını sürdürüyor. Emeklilik adına primlerini ödeyen ancak emekli olabilmek için yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu noktada "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

Son dakika EYT yasası gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılan için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken öte yandan gün içerisinde çokça kez vatandaşlar "2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve meclise gelecek, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri de bulunuyor. İşte 18 Mart 2022 EYT son durum ve tüm detaylar...

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

EYT SON DURUM

Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

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EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, gelişme var mı? EYT YASASI 18 MART 2022 GELİŞMELERİ!

EMEKLİ OLMAK İÇİN YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR?

Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

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