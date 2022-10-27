Haberler Yaşam EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:49

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası son durum ve gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Milyonlar gözünü konuyla ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken eksik primli olan vatandaşlar için öne çıkan bir formül de dikkat çekiyor. Bu noktada "EYT yasası nedir, şartları nelerdir, ne zaman çıkacak, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Resmi açıklamanın Aralık ayında geleceği daha önce duyurulmuştu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasasında son durum ve detaylar.