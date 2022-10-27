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Haberler Yaşam EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:49

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası son durum ve gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Milyonlar gözünü konuyla ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken eksik primli olan vatandaşlar için öne çıkan bir formül de dikkat çekiyor. Bu noktada "EYT yasası nedir, şartları nelerdir, ne zaman çıkacak, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Resmi açıklamanın Aralık ayında geleceği daha önce duyurulmuştu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasasında son durum ve detaylar.

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

EYT YASASI SON DAKİKA BUGÜN! Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili pek çok formül konuşuluyor. Ancak resmi detaylar Aralık ayında bakanlık tarafından açıklanacak. Peki, 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? İşte yasayla ilgili son durum.

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT YASASI GELİYOR! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yeni formül!

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

Kasım 1999 yılında işe başladım, fiili hizmet zammıyla emekliliğim öne çekilir mi?

Bugün 45'in üzerinde uygulanan yıpranma payının sigorta girişini 1999 öncesine çekmede etkisi bulunmuyor. Yıpranmaya tabi çalışanların gün sayılarının yüksek olması nedeniyle normal sigortalılardan daha avantajlı olmaları söz konusu.

Diğer yandan 2000 yılı öncesi, örneğin Kasım 1999 yılında fiili hizmet zammıyla çalışıldıysa yıpranma süresi geri çekilerek EYT kapsamına girilebilir.

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