Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır üzerinde çalışılan EYT yasasında sona gelindi. Düzenleme meclise geldi. İmzalar atıldı. Şimdi ise gözler düzenlemenin yasalaşacağı o tarihe çevrildi. Bu noktada ise "2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasalaşacak, şartları nelerdir?" soruları son günlerin öne çıkan başlıkları arasında. Teklifin yasalaşmasıyla beraber 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan ve primlerini ödeyen 5 milyon 700 bin kişi emekli olabilecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte düzenlemeden son detaylar.