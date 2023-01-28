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Haberler Yaşam EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:13

EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır üzerinde çalışılan EYT yasasında sona gelindi. Düzenleme meclise geldi. İmzalar atıldı. Şimdi ise gözler düzenlemenin yasalaşacağı o tarihe çevrildi. Bu noktada ise "2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasalaşacak, şartları nelerdir?" soruları son günlerin öne çıkan başlıkları arasında. Teklifin yasalaşmasıyla beraber 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan ve primlerini ödeyen 5 milyon 700 bin kişi emekli olabilecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte düzenlemeden son detaylar.

EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

EYT yasası şartları, ilk maaş ödeme tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar için gözler Resmi Gazete'de. Meclise gelen teklifte imzaların atıldığı son olarak duyurulmuştu. Öte yandan vatandaşlar "2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasalaşacak, şartları nelerdir?" sorularıyla detayları araştırmaya devam ediyor. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ediyor. Gelen bilgiler ışığında milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İşte EYT yasası son durum ve tüm detaylar.

EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

SON DAKİKA: EYT MECLİS'E GELDİ VE İMZALAR ATILDI!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası ile ilgili son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan ve metin haline getirilen taslak, Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün kanun teklifi hakkında AK Parti milletvekillerine sunum yaparak bütçe konusunda bir sorun olmadığını bildirdi.

AK Parti grubunda imzaya açılan EYT yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve daha sonra Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanmasının ardından yasa taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak:

Kanun teklifi metinleri hazırlandı

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

Resmi Gazete'de yayımlanacak

EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA ÖDENECEK!

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

EYT yasası için gözler şimdi yürürlük tarihinde! EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı?

STAJ VE ÇIRAKLIK EYT KAPSAMINDA OLACAK MI?

Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.

Bakan Vedat Bilgin staj sigortası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

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