Haberler Yaşam EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:36

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemdeki yerini alıyor. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e glemeyesi beklenirken öte yandan emeklilik için prim ödemelerini tamamlayan ancak yaşını bekleyen vatandaşlara yakın zamanda adeta gün doğacak. Bu kapsamda ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili pek çok formül konuşuluyor. Ancak resmi detaylar henüz açıklanmadı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? İşte yasayla ilgili son durum.