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Haberler Yaşam EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:36

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemdeki yerini alıyor. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e glemeyesi beklenirken öte yandan emeklilik için prim ödemelerini tamamlayan ancak yaşını bekleyen vatandaşlara yakın zamanda adeta gün doğacak. Bu kapsamda ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili pek çok formül konuşuluyor. Ancak resmi detaylar henüz açıklanmadı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? İşte yasayla ilgili son durum.

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası görüşmeleri sürüyor. Düzenlemede son viraja girildi. Hal böyleyken gözler gelecek son dakika açıklamasında. Bu kapsamda ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?" soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında televizyonda konuşulan iddiaların asılsızlığını vurgulayarak 99 öncesi konusuna dikkat çekti. Önlerinde tek bir model olduğunu ifade eden Bakan Bilgin'in bu açıklamasıyla nefesler tutuldu. İşte EYT yasasında son dakika bugün haberleri...

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT YASASI İÇİN KRİTİK EŞİK: 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

Kasım 1999 yılında işe başladım, fiili hizmet zammıyla emekliliğim öne çekilir mi?

Bugün 45'in üzerinde uygulanan yıpranma payının sigorta girişini 1999 öncesine çekmede etkisi bulunmuyor. Yıpranmaya tabi çalışanların gün sayılarının yüksek olması nedeniyle normal sigortalılardan daha avantajlı olmaları söz konusu.

Diğer yandan 2000 yılı öncesi, örneğin Kasım 1999 yılında fiili hizmet zammıyla çalışıldıysa yıpranma süresi geri çekilerek EYT kapsamına girilebilir.

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