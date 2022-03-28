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Haberler Yaşam EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:15

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

EYT yasası ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da talimat verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir süredir çeşitli formül gündemde yer alıyor. Hal böyleyken ise konuyla ilgili gelişmeler, primlerini ödeyen ancak emeklilik için yaşını bekleyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca kişi son dönemde "EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Eğer gündemdeki formüller uygulamaya geçerse kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

Emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ederken öte yandan EYT yasası son dakika bugün haberleri ile gündemde yer alıyor. "EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli formüllerin gündemde olduğu bilinirken sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Peki, EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

EYT SON DURUM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili Ak Parti ve Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. EYT konusu oldukça ince eleyip sık dokunulurken, sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor.

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EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek.

Burada emeklilik için belli başlı şart bulunuyor.

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak.

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkanı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

Öte yandan kısmi emeklilik formülü de bulunuyor.

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