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Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:15

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT yasası son dakika gelişmeleri 28 Mart bugün...

EYT yasası ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da talimat verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir süredir çeşitli formül gündemde yer alıyor. Hal böyleyken ise konuyla ilgili gelişmeler, primlerini ödeyen ancak emeklilik için yaşını bekleyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca kişi son dönemde "EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Eğer gündemdeki formüller uygulamaya geçerse kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...