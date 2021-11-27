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Haberler Yaşam EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:35

EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Konuyla ilgili olarak "Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada bakanlığın gündeminde şuan için 3600 ek gösterge ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti olduğunu ifade etmişti. Peki, EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak yeni düzenlemeye dair gelişmeler...

EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Prim borçlarını ödeyen ancak emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyen binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek olan bu yasaya yönelik çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT yasası son dakika gelişmeleri ve konuya dair tüm gelişmeler...

EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT YASASI ÇIKACAK MI? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

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