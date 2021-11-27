EYT yasası son dakika bugün: 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Konuyla ilgili olarak "Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada bakanlığın gündeminde şuan için 3600 ek gösterge ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti olduğunu ifade etmişti. Peki, EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak yeni düzenlemeye dair gelişmeler...