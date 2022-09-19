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EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
09:54
EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar sürüyor. Bu düzenlemeyle beraber Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. Primlerine ödemelerine karşın yaşlarını bekleyen vatandaşlar bu noktada gözünü yaşanan gelişmelere çevrildi. Bu noktada ise "EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika haberine göre ise EYT'liler emekli maaşları ise tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönemde hesaplanarak tespit edileceği kaydedildi.