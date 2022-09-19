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Haberler Yaşam EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:54

EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar sürüyor. Bu düzenlemeyle beraber Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. Primlerine ödemelerine karşın yaşlarını bekleyen vatandaşlar bu noktada gözünü yaşanan gelişmelere çevrildi. Bu noktada ise "EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika haberine göre ise EYT'liler emekli maaşları ise tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönemde hesaplanarak tespit edileceği kaydedildi.

EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. "EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemeyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yasayla beraber milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açılacak. İşte EYT yasasında son durum ve detaylar.

EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışma grubu kuruldu.8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

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EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.

EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

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