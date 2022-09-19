EYT yasası son dakika bugün: 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. "EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemeyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yasayla beraber milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açılacak. İşte EYT yasasında son durum ve detaylar.