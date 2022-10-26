Haberler Yaşam EYT YASASI SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 07:12

EYT YASASI SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemdeki yerini alıyor. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e glemeyesi beklenirken öte yandan emeklilik için prim ödemelerini tamamlayan ancak yaşını bekleyen vatandaşlara yakın zamanda adeta gün doğacak. Bu kapsamda ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili pek çok formül konuşuluyor. Ancak resmi detaylar henüz açıklanmadı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimler emekli olacak? İşte yasayla ilgili son durum.