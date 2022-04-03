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Haberler Yaşam EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 13:11

EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Son dakika EYT yasası gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılan için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken öte yandan gün içerisinde çokça kez vatandaşlar "2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve meclise gelecek, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre; masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri de bulunuyor. İşte 3 Nisan 2022 EYT son durum ve tüm detaylar...

EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT yasası ile ilgili gelişmeler binlerce kişinin uzunca bir süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayımını sürdürüyor. Emeklilik adına primlerini ödeyen ancak emekli olabilmek için yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan bu noktada "EYT 2022 yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...

EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT SON DURUM

Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

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EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor

EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EMEKLİ OLMAK İÇİN YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR?

Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

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