EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT yasası ile ilgili gelişmeler binlerce kişinin uzunca bir süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayımını sürdürüyor. Emeklilik adına primlerini ödeyen ancak emekli olabilmek için yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan bu noktada "EYT 2022 yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...