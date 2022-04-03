EYT YASASI SON DURUM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Son dakika EYT yasası gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılan için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken öte yandan gün içerisinde çokça kez vatandaşlar "2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve meclise gelecek, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre; masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri de bulunuyor. İşte 3 Nisan 2022 EYT son durum ve tüm detaylar...