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Haberler Yaşam SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:37

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte prim ödemelerini gerçekleştiren ancak yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar için bir süredir yasa teklifi üzerinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Hal böyleyken "2022 EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak gelen bilgiler ışığında; emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erkene çekilmesini sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği gibi formüllerin de masada bulunduğu kaydedilmişti. Peki, EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası ile ilgili gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan ve birçok farklı formülle üzerinde çalışmalar devam eden yasa teklifiyle ilgili olarak "2022 EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt arıyor. Milyonlarca kişinin gözü bu konuya yönelik gelecek son dakika açıklamasında. Peki, EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT SON DURUM

Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

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SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EMEKLİ OLMAK İÇİN YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR?

Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

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