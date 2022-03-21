Haberler Yaşam SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:37

SON DAKİKA EYT YASASI 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte prim ödemelerini gerçekleştiren ancak yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar için bir süredir yasa teklifi üzerinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Hal böyleyken "2022 EYT yasası nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak gelen bilgiler ışığında; emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erkene çekilmesini sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği gibi formüllerin de masada bulunduğu kaydedilmişti. Peki, EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte detaylar...