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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum
Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 19:00

EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme EYT için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Meselenin Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenirken 6 Şubat tarihinde ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş felaketi meydana geldi. Bu kapsamda "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Konuya dair son açıklamada; Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirilmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte son durum ve detaylar.

EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

EYT yasası son durum… Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. Dolayısıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme için görüşmelerin ertelendiği biliniyor. Bu kapsamda ise yasayı bekleyen vatandaşlar "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EYT yasası son durum ve tüm detaylar…

EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİNE İŞARET ETTİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte 14 Şubat 2023 EYT yasası son durum

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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