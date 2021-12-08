EYT yasası son dakika gelişmeleri ile bugün de milyonların gündem maddelerinin başında gelen konular arasında yerini aldı. Öte yandan ise "EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber konuya yönelik çalışmalar başlamış ve çeşitli iddialar gündeme taşınmıştı. Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamak gerekirken yaş bekleyenlerin yüzünü güldürecek olan yasa teklifinin uygulamaya geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...