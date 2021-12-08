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Haberler Yaşam EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:49

EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

EYT yasası son dakika gelişmeleri ile bugün de milyonların gündem maddelerinin başında gelen konular arasında yerini aldı. Öte yandan ise "EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber konuya yönelik çalışmalar başlamış ve çeşitli iddialar gündeme taşınmıştı. Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamak gerekirken yaş bekleyenlerin yüzünü güldürecek olan yasa teklifinin uygulamaya geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

EYT yasası son durum gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için üzerinde çalışılacak olan bu yasa teklifi geçtiğimiz ay milyonların gündemindeki yerini almıştı. "EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Son açıklamada "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti. Peki, EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

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EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? 8 Aralık 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kimleri kapsıyor?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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