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Haberler Yaşam EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT'liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:56

EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT'liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

EYT yasasıyla ilgili tüm detayların belli olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de ilk maaşların yatacağı tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bu noktada "EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusu da yanıt buldu. Bilindiği üzere 2 milyon 250 bin vatandaş çıkan yeni düzenleme ile beraber emekli olma hakkı kazanmış olacak. Peki, EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte merakla beklenen o detaylar.

EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

EYT açıklamasının gelmesi ve detayların belli olmasıyla beraber SGK binaların önünde milyonlar adeta sıra olmuştu. Emeklilik hayali kuran binlerce kişi için soruları Bakan Bilgin katıldığı canlı yayın programında yanıtlarken milyonların merak ettiği noktada "EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?" soruya da yanıt verdi. Bilindiği üzere bu düzenleme Ocak ayının ilk haftası meclise gelecek ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından yürürlüğe girmiş olacak. Peki, EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte tüm detaylar.

EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

EYT'lilere yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın yolu açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. SGK binaları önündeki kuyrukların gereksiz olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak" dedi.

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EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi ile ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarıdan öne çıkanlar şu şekilde;

Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.

EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.

"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9"
Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.

EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

"TÜRKİYE'NİN SGK'SI BORÇLU DEĞİL"
SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97.

Yaş şartı olmamasına rağmen 1 hafta önce EYT kararı verilmişti, dün son bir değerlendirme yaptık.

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