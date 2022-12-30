EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Bakan Bilgin EYT’liler için ilk maaş ödeme tarihi sorusunu yanıtladı!

EYT yasasıyla ilgili tüm detayların belli olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de ilk maaşların yatacağı tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bu noktada "EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusu da yanıt buldu. Bilindiği üzere 2 milyon 250 bin vatandaş çıkan yeni düzenleme ile beraber emekli olma hakkı kazanmış olacak. Peki, EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte merakla beklenen o detaylar.