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Haberler Yaşam EYT'DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine'de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:44

EYT'DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine'de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi için kritik haftaya girildi ve gözler EYT yasası açıklamasına çevrildi. 2022 bitmeden netleşmesi beklenen konuyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği ifade edilirken bu noktada ise "EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. Adım adım sona yaklaşılan konuda son olarak kapsamın genişletildiği müjdelenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı öncesi EYT yaş sınırı ve staj dahil yeni açıklamalarda bulundu.

EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

EYT yasası için nefesler tutuldu. Primlerini ödemelerine karşın emeklilik için yaşını bekleyen vatandaşlar için başlayan çalışmalarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın gerçekleşecek 2022 yılının son Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaparken "EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?" sorularına da yanıt aramaya başladı. İşte yasada son durum ve detaylar.

EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın gerçekleşecek 2022 yılının son Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"KABİNE TOPLANTISI'NDA DEĞERLENDİRİLECEK"

EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.

"YAŞ ŞARTI OLACAK DEMİYORUM, ANCAK İHTİMAL DAHİLİNDE"

Yaş şartı olacak demiyorum. Ancak ihtimal dahilinde. Önümüzde muhtelif yaş aralıklarının ne kadar maliyet yaratacağının hesaplarını yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde bu EYT meselesini çözeceğiz.

Ocak ayına varmadan Meclis'e getirmiş oluruz.

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EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

STAJ EYT'YE KAPSAMINA GİRECEK Mİ?

Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.

"274 BİN KİŞİNİN İŞİ YOK, YAŞ BEKLİYOR"

Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini Bağ-Kur'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

EYT NEDİR?

Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.

Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.

EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

EYT'DE SONA YAKLAŞILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı.

Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.

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