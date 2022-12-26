EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

EYT NEDİR?

Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.

Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.