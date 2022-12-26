EYT’DE KRİTİK GÜN! Gözler Kabine’de! EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi için kritik haftaya girildi ve gözler EYT yasası açıklamasına çevrildi. 2022 bitmeden netleşmesi beklenen konuyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği ifade edilirken bu noktada ise "EYT yasası çıktı mı, ne zaman meclise gelecek ve çıkacak, yaş sınırı ve şartları nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. Adım adım sona yaklaşılan konuda son olarak kapsamın genişletildiği müjdelenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı öncesi EYT yaş sınırı ve staj dahil yeni açıklamalarda bulundu.