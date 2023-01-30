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Haberler Yaşam EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 15:51

EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf EYT'den emekli olunca büyük sevinç yaşadı. Tüm ürünlerini 5 liradan sattı…

EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

EYT'den emekli olan esnaf, tüm ürünlerinde indirip yaptı… Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, emeklilik sevinci yaşadı.

EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı.

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EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü. Vatandaşlar ise Coşkun Ak'ın tezgahında yoğunluk oluşturdu.

EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

Ak; soğan, pırasa, marul, roka, turp, patlıcan, biber, lahana gibi ürünleri 5 liradan sattı.

EYT’den emekli oldu: Tüm ürünleri 5 lira yaptı!

Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT'den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi.

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