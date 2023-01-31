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Haberler Yaşam EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 00:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 00:48

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis'e sunulurken; maddeler arasında prim günü, yaş şartı ve diğer detaylar yer aldı. Şubat - Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa için vatandaşlar, "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatacakken, yasayla birlikte emekli olacak vatandaşlar da ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, EYT'liler ikramiye alacak mı, ne kadar alacak? İşte detaylar

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak sorusu yeni çıkması beklenen yasayla birlikte emekli olacak vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Yasa ile alakalı açıklamalar, bakanlar tarafından gerçekleştirildi. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte detaylar

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atıldı! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda.

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EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

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