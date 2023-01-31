EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis'e sunulurken; maddeler arasında prim günü, yaş şartı ve diğer detaylar yer aldı. Şubat - Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa için vatandaşlar, "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatacakken, yasayla birlikte emekli olacak vatandaşlar da ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, EYT'liler ikramiye alacak mı, ne kadar alacak? İşte detaylar