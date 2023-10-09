EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Gönlümüzden böyle bir şey koptu. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Program güzel ve katılım sağlayan çok oldu. Katılım için tüm çevre köylerimize ve muhtarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.