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Haberler Yaşam EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…
Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:00

EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Zonguldak'ta 20 kişi, EYT'den emekli oldu. Hemen Mevlit okuttu. 3 bin kişiye yemek dağıtan EYT'liler, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diye konuştu

İHA
EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Hallı köyünde yaşayan 20 arkadaş, erken emekli olunca büyük mutluluk yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan 20 arkadaş bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı Hallı köyünde, tüm çevre köyleriyle beraber yaklaşık 3 bin kişiye yemekli mevlit yaptı.

EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara imece usulü yapılan yemekler, etli pilavı halka dağıttı.

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EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Yasa çıktıktan sonra 15 Mart'ta SGK'ya emeklilik için başvuru yaptığını ve emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Ekrem Uludağ (54) "Biz EYT'den 20 arkadaş emekli olduk. Böyle çevre köylüleri davet ederek organizasyon düzenledik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bütün köylüleri tavsiye ediyoruz. Birlik beraberlik içinde yaparak güzel oldu" diye konuştu.

EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

20 ARKADAŞ BİRDEN...

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayali tarifi olmadığını belirten Celal Sarkın (56) "EYT'den 20 arkadaşımız emekli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT çıkardığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız köyde birlik beraberlik olması için böyle bir etkinlik düzenleme programı yaptık.

EYT’lilerden ilginç kutlama! Tam 3 bin kişiye…

Gönlümüzden böyle bir şey koptu. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Program güzel ve katılım sağlayan çok oldu. Katılım için tüm çevre köylerimize ve muhtarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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