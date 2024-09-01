Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
14:39
Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!
Süper Lig'de 4. hafta maçları kapsamında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan bordo-mavililer ligdeki kötü gidişatı değiştirmek için mücadele edecek. Ligdeki 3 maçta 7 puanı olan Eyüpspor ise 3'te 3'lük bir başarı için ter dökecek. Peki, Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!