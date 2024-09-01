Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklayan Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda henüz bir galibiyet alamayan bordo-mavililer ile 2 galibiyet 1 beraberlikle üçüncü haftaya çıkan Eyüpspor 3 puan için kapışacak. Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!