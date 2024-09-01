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Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:39

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

Süper Lig'de 4. hafta maçları kapsamında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan bordo-mavililer ligdeki kötü gidişatı değiştirmek için mücadele edecek. Ligdeki 3 maçta 7 puanı olan Eyüpspor ise 3'te 3'lük bir başarı için ter dökecek. Peki, Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklayan Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda henüz bir galibiyet alamayan bordo-mavililer ile 2 galibiyet 1 beraberlikle üçüncü haftaya çıkan Eyüpspor 3 puan için kapışacak. Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Trabzonspor maçı bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak.

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Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eyüpspor – Trabzonspor maç saati ve canlı yayın kanalı!

Eyüpspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre Akbaba, Midtsjö, Ahmed Kutucu, Thiam, Bruno

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Cihan, Orsic, Enis

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