HaberlerYaşamEyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine uçtu
Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:06Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:22
Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine uçtu
Eyüpsultanda'da su taşıyan kamyonet gecekonduun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olduğu sırada hafif şekilde yaralanan kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı