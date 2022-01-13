Eyüpsultan’da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine uçtu

Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olduğu sırada hafif şekilde yaralanan kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı.





Eyüpsultan'da virajı alamayan kamyonet gecekondunun üzerine devrildi | Video