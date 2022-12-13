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Haberler Yaşam Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:17

Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan, canlı yayına çıktı. Mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği anlaşılan genç paraları yediğini açıkladı…

Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Müge Anlı ile Tatlısert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti, Müge Anlı'nın kapısı çaldı.

Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Mehmet Bey, kardeşi Ömer'in 300 bin TL'lik birikimlerini çaldığını anlattı.

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Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Kansere yakalandığını belirten genç kadın ise "Paralarımızı getir Ömer. Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Sağlığımı ve hayallerimi çaldı" diye konuştu.

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Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan ise bugünkü canlı yayına katıldı.

Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Ömer Can Aslanhan'ın, 17 Ekim 2022'de mahkeme kararı ile Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı.

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