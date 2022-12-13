Haberler Yaşam Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:17

Ezel dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip canlı yayına çıktı!

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan, canlı yayına çıktı. Mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği anlaşılan genç paraları yediğini açıkladı…