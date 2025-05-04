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Haberler Yaşam F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:16

F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

Formula 1 yarış takvimi hız tutkunlarının gündeminde. Miami Grand Prix yarışı izlenirken efsane isimler Lewis Hamilton ve Charles Leclerc en çok takip edilenler arasında. Miami GP hakkında araştırmalar hız kazanırken yarışta birinci gelecek isim bekleniyor. Peki; F1 hangi kanalda canlı yayımlanıyor?

F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

F1 hangi kanalda sorusu ile Formula 1 yarış takvimi izleyenlerin gündeminde. Heyecan dolu yarışa tüm dünya odaklanırken son yarışta Suudi Arabistan Grand Prix'ini McLaren pilotu Piastri kazanmıştı. İsimler tek tek takip ediliyor. İşte, detaylar:

F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN?

Formula 1 yeni sezonun Miamı Grand Prix 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te başladı.

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F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

F1 yarışları beIN Sports ve F1 TV ekranlarından canlı takip edilecek.

F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ 2025
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:
Tarih - Ülke - Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

F1 hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Formula 1 yarış takvimi ve Miami GP

FORMULA 1 TAKIMLARI VE PİLOTLARI

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson
Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Williams: Alex Albon, Carlos Sainz
Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan
Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar