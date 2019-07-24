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- Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu
Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu
Bursa'da 8 yıl fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra köyündeki atadan kalma araziyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle değerlendiren girişimcinin kurduğu 15 bungalovdan oluşan turistik tesis ilgi görüyor. Kentte bir fabrikada 8 yıl işçi olarak çalışan Murat Turan, İznik'in 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'ndeki atadan kalma araziyi değerlendirip kendi işini kurmak istedi. Araştırmalarının ardından araziye bungalovlardan oluşan turistik tesis kurmaya karar veren Turan, köylülerin "Buraya kimse gelmez." sözlerine aldırış etmeden projesini TKDK'ya sundu. Projenin onaylanmasının ardından 15 bungalov ve bir restorandan oluşan tesisin yapımı 6 ayda tamamlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır hizmet veren, elektriğini de güneş enerjisinden sağlayan tesise, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
Giriş Tarihi: 24.07.2019
14:10