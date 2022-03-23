Mark Zuckerberg'e ait Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarına giriş yapan kullanıcıların bazıları akış yenilenemiyor sorunuyla karşılaşıyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler yoğun olarak Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDEN OLUR?

Facebook ve Instagram çöktü mü? sorusu ve akış yenilenemedi sorununa ilişkin detaylar şöyle;