Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram ve Facebook sosyal medya platformları üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcıların bazılarında akış yenilenemedi hatası alınıyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler "Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.