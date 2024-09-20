Giriş Tarihi: 20.09.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
18:16
Fadimana'nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: 'Baba yapma' diye yalvarmış
Aksaray'da boşanması aşamasındaki eşi ile babası arasındaki silahlı kavgada vurularak öldürülen Fadimana Ok (26) ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Olay sonrası saklandığı adreste yakalanan baba Mehmet Avşar, polis eşliğinde getirildiği olay yerinde yaşananları anlattı. Kazara kızını vurduğunu belirten Avşar, "Kızım araya girip 'baba yapma' derken silah patladı, kızım yere düştü. Sonra Recep'in bacaklarına doğru rastgele ateş ettim. Kızıma, 'Kalk kızım ne olur kurban olayım' dedim ama kalkmadı" dedi. Damat Recep Ok'un (28) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.