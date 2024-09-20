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Giriş Tarihi: 20.09.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:16

Fadimana'nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: 'Baba yapma' diye yalvarmış

Aksaray'da boşanması aşamasındaki eşi ile babası arasındaki silahlı kavgada vurularak öldürülen Fadimana Ok (26) ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Olay sonrası saklandığı adreste yakalanan baba Mehmet Avşar, polis eşliğinde getirildiği olay yerinde yaşananları anlattı. Kazara kızını vurduğunu belirten Avşar, "Kızım araya girip 'baba yapma' derken silah patladı, kızım yere düştü. Sonra Recep'in bacaklarına doğru rastgele ateş ettim. Kızıma, 'Kalk kızım ne olur kurban olayım' dedim ama kalkmadı" dedi. Damat Recep Ok'un (28) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaan ATALAY
Fadimana’nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: ’Baba yapma’ diye yalvarmış

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep Ok boşanma aşamasında olduğu eşi Fadimana Ok'un kaldığı kayınpederi Mehmet Avşar'ın evinin önüne geldi.

Fadimana’nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: ’Baba yapma’ diye yalvarmış

Burada kayınpeder ile damat arasında silahlı kavga çıktı. Fadimana Ok ile eşi Recep Ok vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Fadimana’nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: ’Baba yapma’ diye yalvarmış

Recep Ok'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Firari kayınpeder Mehmet Avşar ise arkadaşına ait evin çatı katında yakalandı.

Fadimana’nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: ’Baba yapma’ diye yalvarmış

FADİMANA BABA KURŞUNUYLA ÖLMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın nasıl olduğunun daha net anlaşılabilmesi için Mehmet Avşar'a olay yerinde keşif yaptırdı.

Fadimana’nın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı! Babası yaşananları anlattı: ’Baba yapma’ diye yalvarmış

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan Avşar, "Evimizin önüne geldi ve bize ağza alınmayacak laflar söyledi. Gitmesi için yalvardım. Bana 'Seni de öldüreceğim' dedi.

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