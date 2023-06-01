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Fahiş fiyat kurnazlığı böyle tespit edildi: Halde 18 rafta 59 lira !
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
13:18
Fahiş fiyat kurnazlığı böyle tespit edildi: Halde 18 rafta 59 lira !
Halde 18 liraya satışa çıkan erik marketlerde 59 liraya satılmaya başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemini anlattı. Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir 'Hal Kayıt Sistemi' var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, Hal Kayıt Sistemi'ne künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları