Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:58

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

Yeni yılda müşteri kazanmak isteyen bankalar faizsiz kredi tutarlarını güncelledi. Yeni yılla beraber birçok kredi imkanları bankalar tarafından her müşteriye özel tekliflerle sunulmaya başladı. Ocak 2025 itibarıyla 0 faizli kredi veren bankaların sayısında artış yaşanırken ödemelerde de artışa gidildi. 55 bin TL2ye kadar çıkan kredi tutarları için bankalar ziyaret ediliyor. Peki; faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi...

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

Sıfır faizli kredi veren banaklar listesi yayımlandı. Müşterilerini arttırmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni müşterilerini ölen faizsiz kredi imkânı sunan bankaların sayısı yeni yılla birlikte arttı. 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen ödemeler için bankaların listesi sorgulanıyor. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri ve başvuru koşulları neler? İşte faizsiz kredi veren bankalar

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

2025 OCAK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Ocak ayı ile birlikte bankaların faizsiz kredi kampanyaları güncellendi.

İşte Ocak 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar ve kredi tutarları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

QNB

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 20.000 TL (6 ay vadeli)

Kampanya 23 Ağustos 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

  • %0 faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir.
  • QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir.
  • Kampanya görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

ENPARA

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 35.000 TL (6 ay vadeli)

Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.

Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.

Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI OCAK 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 30.000 TL (6 ay vadeli)

Yeni Müşterilere Özel: %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Akbank toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak'a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube'ler aracılığı ile kullanılabilir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:

Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları

Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.

SON DAKİKA