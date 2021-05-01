Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Faizsiz kredi müjdesi KOSGEB'den geldi! KOSGEB faizsiz kredi desteği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:35

müjdesi 'den geldi! KOSGEB faizsiz kredi desteği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

3 Yıl geri ödemesiz ve müjdesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmişti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci başlarken bu süreçte işletmecilere 3 seneye kadar ertelemeli kredinin sağlanacağını ifade etti. Bu kapsamda " faizsiz kredi desteği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KOSGEB faizsiz kredi desteği başvuru sürecine dair tüm detaylar…

KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

tarafından sağlanacak olan 3 yıl ertelemeli başvuruları için nefeslere tutuldu. Pandemi döneminde çok ciddi ekonomik problemler yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanacak olan bu fırsata ilişkin detaylar merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KOSGEB başvuru sürecine dair detaylar…

KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

BAŞKAN ERDOĞAN MADDE MADDE AÇIKLADI

  • KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz
  • Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz
  • TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz
  • İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz
  • Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri de açıkladı:

KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

başvurusu 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren başlıyor. e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular yapılacak.

KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan,

SON DAKİKA