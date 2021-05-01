3 Yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi müjdesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmişti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci başlarken bu süreçte işletmecilere 3 seneye kadar ertelemeli kredinin sağlanacağını ifade etti. Bu kapsamda "KOSGEB faizsiz kredi desteği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KOSGEB faizsiz kredi desteği başvuru sürecine dair tüm detaylar…