FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

AKBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!



Akbank, yeni müşterilerine özel sunduğu kampanya kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sağlıyor. 1.000 TL ile 35.000 TL arasında kullanılabilen bu kredi, en fazla 6 ay vadeyle geri ödenebiliyor. Kısa vadeli nakit ihtiyacınızı masrafsız bir şekilde karşılamak için siz de bu avantajdan yararlanabilirsiniz.