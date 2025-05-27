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Haberler Yaşam FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:34

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar, müşteri sayılarını artırmak ve bireysel finansmanı desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mayıs 2025 itibarıyla 7 banka, yeni müşterilerine özel olarak 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Geniş kitleler tarafından ilgi gören bu kampanyalar, vatandaşlara mali açıdan rahat bir nefes alma şansı veriyor. İşte faizsiz kredi olanağı sunan bankaların güncel listesi ve kampanya koşulları…

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar, bireysel finansmanı desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Mayıs 2025 itibarıyla 7 banka, yeni müşterilerine 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Yoğun ilgi gören bu kampanyalar, vatandaşlara ekonomik rahatlama sağlıyor. İşte güncel kampanya detayları ve sunan bankalar…

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI!

Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine özel sunduğu kampanya kapsamında 300 TL ile 25.000 TL arasında faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Kampanya dâhilinde, 2 veya 3 ay vadeli olarak kullanılabilecek bu avantajlı nakit avans sayesinde, ekstra maliyet olmadan finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

GARANTİ BBVA'DAN YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!

Garanti BBVA, bankaya yeni katılan müşterilerine özel olarak 3 aya kadar vadeli, 50.000 TL'ye varan tutarda faizsiz kredi imkânı sunuyor. Bu avantajlı fırsattan yararlanarak ihtiyaçlarınızı ek maliyet olmadan karşılayabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

ENPARA'DAN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!

Enpara, ilk kez müşteri olanlara özel avantajlı bir teklif sunuyor. 50.000 TL'ye kadar kullanılabilecek bu kredi, tamamen faizsiz olarak veriliyor. Maksimum 6 ay vade seçeneğiyle, geri ödeme süreci de oldukça esnek.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

AKBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!


Akbank, yeni müşterilerine özel sunduğu kampanya kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sağlıyor. 1.000 TL ile 35.000 TL arasında kullanılabilen bu kredi, en fazla 6 ay vadeyle geri ödenebiliyor. Kısa vadeli nakit ihtiyacınızı masrafsız bir şekilde karşılamak için siz de bu avantajdan yararlanabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

QNB'DEN YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

QNB, yeni müşterilerine özel olarak 50.000 TL'ye kadar faiz uygulanmayan ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu avantajdan yararlananlar, en fazla 3 aya kadar vade seçeneğiyle geri ödeme yapabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

TEB'DEN YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

TEB'in Hoş Geldin Kredisi kampanyası kapsamında, bankaya yeni katılan müşterilere özel avantaj sunuluyor. Findeks kredi notu 1850 ve üzeri olan ve sigortalı olarak başvuru yapan bireyler, 3 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

ALBARAKA: 75 BİN TL

25 bin TL vade farksız finansman
50 bin TL alışveriş kredisi (6 ay vadeli)

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL’lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?