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FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:34
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ: 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Bankalar, müşteri sayılarını artırmak ve bireysel finansmanı desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mayıs 2025 itibarıyla 7 banka, yeni müşterilerine özel olarak 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Geniş kitleler tarafından ilgi gören bu kampanyalar, vatandaşlara mali açıdan rahat bir nefes alma şansı veriyor. İşte faizsiz kredi olanağı sunan bankaların güncel listesi ve kampanya koşulları…